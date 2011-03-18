Режиссер Татьяна Лиознова только что выписалась из больницы, где лежала с подозрением на воспаление почек. А вернувшись домой обнаружила пропажу важных документов. Она сразу заявила в полицию.



87-летняя Татьяна Лиознова рассказала сотрудникам ОВД, что у нее пропали документы на захоронение и даже свидетельство о рождении, нет удостоверения на медаль "Заслуженный деятель искусств РСФСР". Хорошо, что сами медали не пропали, сообщает lifenews.ru. Однако дверь в квартиру Лиозновой не была взломана. И полицейские полагают, что пожилая женщина просто потеряла документы сама. Однако будут все тщательно проверять.