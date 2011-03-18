Полицейские Москвы проверили на наличие взрывного устройства центральный офис "Газпрома" на улице Наметкина после звонка неизвестного, который сообщил о готовящемся взрыве в этом здании.



Сообщение от неизвестного поступило в 13.45. На место выехали все оперативные службы города. Об эвакуации работников Газпрома не сообщалось. "Проведенная проверка показала, что никаких взрывчатых веществ в здании нет. В настоящее время принимаются меры для поиска анонима", - сообщили в управлении информации городского ГУВД.