Сообщение о готовящемся взрыве в здании "Газпрома" оказалось ложным
18 марта 2011, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]
Полицейские Москвы проверили на наличие взрывного устройства центральный офис "Газпрома" на улице Наметкина после звонка неизвестного, который сообщил о готовящемся взрыве в этом здании.
Сообщение от неизвестного поступило в 13.45. На место выехали все оперативные службы города. Об эвакуации работников Газпрома не сообщалось. "Проведенная проверка показала, что никаких взрывчатых веществ в здании нет. В настоящее время принимаются меры для поиска анонима", - сообщили в управлении информации городского ГУВД.