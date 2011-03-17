Базу боевиков в Ингушетии уничтожила ФСБ

В Ингушетии в четверг оперативники ФСБ РФ уничтожили лесную базу боевиков и тайник с оружием и боеприпасам.

По имеющейся у органов государственной безопасности информации, изъятые оружие, боеприпасы и военная экипировка принадлежали "плиевской бандгруппе". Несколько боевиков из этой группировки были нейтрализована в течение 2010-2011 годов.

В отношении ряда задержанных бандитов ведется следствие. Изъятое оружие будет отправлено на криминалистическую экспертизу, чтобы установить, использовалось ли оно при совершении преступлений террористической направленности.



В связи с заключением взрывотехников о минировании блиндажа, было принято решение о его подрыве.