В Москве задержан душевнобольной, угрожавший сжечь себя

В Москве милиционеры задержали мужчину, который угрожал самосожжением в квартире дома №7 в Шмитовском проезде. По предварительным данным, он душевнобольной. Представитель УВД Центрального административного округа Москвы сообщил, что больной мужчина живет в коммунальной квартире.

Милицию вызвали соседи. Они сообщили, что пожилой мужчина забаррикадировался за входной дверью квартиры и кричал, что никого не пустит. На место ЧП прибыли тпожарные расчеты, спасатели и бригада "скорой помощи". Милиционеры уговорили мужчину открыть дверь, им удалось задержать гражданина, который находился в невменяемом состоянии. Задержанный передан врачам "скорой помощи". Его везут в психиатрическую больницу.



Пострадавших в результате инцидента нет.