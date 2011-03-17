В центре Москвы мужчина угрожает сжечь себя

В Москве мужчина, забаррикадировавшись в квартире жилого дома №7 в Шмитовском проезде угрожает сжечь себя. На место ЧП прибыли пожарные и спасатели. По данным источников в правоохранительных органах, сотрудники полиции пытаются вести с забаррикадировавшимся мужчиной переговоры.

Как передает РИА Новости, на всякий случай к квартире, где заперся мужчина, протянули пожарные рукава и установили лестницу к окну квартиры.