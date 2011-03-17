Самолет МЧС прибудет в Японию и заберет желающих покинуть страну

Самолет МЧС России прибудет сегодня в Японию, чтобы забрать россиян, желающих покинуть страну. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Японии Михаил Белый сообщил, что в случае кризисного развития ситуации будет рассмотрен вариант эвакуации россиян силами МЧС.

Белый добавил, что сотрудники дипмиссии и члены их семей смогут отправиться в Москву, если изъявят такое желание. В интервью радиостанции "Эхо Москвы" посол подчеркнул, что не стал бы называть данный шаг эвакуацией. По его словам, это скорее разумная мера предосторожности.