Экологи в Интернете отмечают уровень радиации на Дальнем Востоке

Руководитель энергетической программы Гринпис России Владимир Чупров сегодня сообщил, что карте в Интернете будут отражаться данные измерений Росгидромета и других источников уровня радиации на Дальнем Востоке и в Японии.

Российские экологи создали онлайн-карту уровня радиации. По словам представителя организации Гринпис, которая поддерживает создание онлайн-карты, перед размещением информации на сайте radiation.crowdmap.com будет проводиться проверка полученных сведений. Создатели сайта отмечают, что жители российского Дальнего Востока хотят помочь в мониторинге ситуации, принимая участие в измерение уровня радиации в их районе. Данные из блогов или сайтов публикуются с обязательной ссылкой на источник информации.