Под Петербургом по пути в психиатрическую больницу сбежал психически больной

В Ленинградской области в минувшую среду при въезде в поселок Сиверский Гатчинского района из автомобиля скорой помощи сбежал психически больной мужчина, которого везли на принудительное лечение в Дружносельскую психиатрическую больницу.

О побеге больного мужчины 1981 года рожднния заявили в правоохранительные органы.

Дружносельская психиатрическая больница получила известность после побега в августе 2010 года, когда находившегося там на принудительном лечении сторонника запрещенной националистической организации "Славянский союз", так называемого бойца без правил Вячеслава Дацика.