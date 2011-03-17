Неизвестный сообщил о минировании нескольких отделений Сбербанка в Москве

Неизвестный сообщил сегодня в правоохранительные органы о минировании нескольких отделений Сбербанка РФ на юго-западе столицы, в настоящее время их проверяют на наличие взрывных устройств.



Дежурный офицер группы оперативно-информационного реагирования ГУВД Москвы рассказал: "В 14:36 в дежурную часть позвонил неизвестный, который сообщил, что в сберкассах, расположенных в районе Мичуринского проспекта, улицы Лобачевского, в Никулино, произойдет взрыв".



По словам дежурного офицера, в настоящее время во всех названных отделениях Сбербанка работают сотрудники правоохранительных органов, кинологи с собаками производят проверку помещений на наличие взрывчатого вещества. Оперативники устанавливают личность звонившего, передает Интерфакс.