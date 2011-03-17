Неизвестный сообщил о минировании нескольких отделений Сбербанка в Москве
17 марта 2011, 16:46 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Неизвестный сообщил сегодня в правоохранительные органы о минировании нескольких отделений Сбербанка РФ на юго-западе столицы, в настоящее время их проверяют на наличие взрывных устройств.
Дежурный офицер группы оперативно-информационного реагирования ГУВД Москвы рассказал: "В 14:36 в дежурную часть позвонил неизвестный, который сообщил, что в сберкассах, расположенных в районе Мичуринского проспекта, улицы Лобачевского, в Никулино, произойдет взрыв".
По словам дежурного офицера, в настоящее время во всех названных отделениях Сбербанка работают сотрудники правоохранительных органов, кинологи с собаками производят проверку помещений на наличие взрывчатого вещества. Оперативники устанавливают личность звонившего, передает Интерфакс.