В Забайкалье грузовой поезд протаранил "Москвич" на переезде. Пассажирка автомобиля погибла, водитель и еще два пассажира пострадали. Авария произошла в районе станции Размахнино.



Как сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги, трагедия произошла на неохраняемом железнодорожном переезде. Водитель выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом, грубо нарушив правила дорожного движения, игнорируя запрещающие сигналы переездной сигнализации. В результате ДТП движение поезда было задержано на 42 минуты, передает РИА Новости.