В ДТП с Мариной Малафеевой пострадал солист группы М16 Дмитрий Рыбаков

В автомобильной аварии, которая унесла жизнь жены вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева, Марины, пострадал солист продюсируемой ею музыкальной группы М16 Дмитрий Рыбаков.



Марина Малафеева подвозила его домой после вечеринки. Об этом сообщает газета "Взгляд" со ссылкой на PR-директора коллектива Левана Матуа. По его словам, накануне участники музыкального коллектива отмечали день рождения Игоря, солиста группы M16. "Ребята хорошо повеселились, и их нужно было доставить до дома. Один живет прямо рядом с офисом и студией, и он домой дошел пешком. А второго нужно было отвезти, и Марина взялась, предложила свою помощь. Потому что она всегда беспокоилась за своих подопечных. И вот она поехала. Что там дальше произошло, почему, я не знаю", – рассказал Матуа. По его словам, Марина Малафеева подвозила Дмитрия Рыбакова. В настоящее время пострадавший

находится в тяжелом состоянии в больнице.



Ранее АН сообщали о том, что в Петербурге рано утром в четверг разбился Bentley жены вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева. Марина Малафеева погибла, еще один пассажир получил травмы. Авария произошла в 5.30 по адресу: Приморский проспект, 44.