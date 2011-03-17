В Великом Новгороде произошел пожар на металлургическом заводе. Информация о возгорании в цехе электролиза поступила в среду около 22.37 по мск. Жертв и пострадавших нет.



Сотрудники новгородского управления МЧС России потушили пожар в четверг около 08.33 по мск. По предварительным данным, в цехе сгорела трансформаторная подстанция. Огнем была уничтожена кровля здания на площади около 100 метров, передает РИА Новости. В настоящее время устанавливается причина пожара и ущерб.