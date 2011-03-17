Самолет МЧС России эвакуировал из Токио в Хабаровск 56 россиян

Самолет Ил-76 МЧС России в ночь на четверг привез из Токио в Хабаровск 56 российских граждан, из них 19 детей. Россияне жили и работали в пострадавших от землетрясения и цунами районах.



Об этом сообщил представитель Дальневосточного регионального центра МЧС России. По его словам,

люди воспользовались случаем и захотели добровольно покинуть Японию, передает РИА «Новости». В аэропорту россиян встречали психологи МЧС России. Они оказали прилетевшим необходимую психологическую поддержку.