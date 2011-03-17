Футбольный клуб "Зенит" подтверждает гибель супруги Вячеслава Малафеева сегодня утром в Санкт-Петербурге в ДТП, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

В сообщении, которое размещенно сегодня на сайте клуба, говорится: "Марина Малафеева, жена нашего вратаря Вячеслава Малафеева, погибла сегодня ночью в ДТП на Приморском проспекте. Мы приносим самые искренние и глубокие соболезнования Славе и всей семье".

По данным правоохранительных органов, авария случилась в 05:30 по московскому времени на Приморском проспекте на выезде из города. Женщина, управлявшая автомобилем "Бентли", не справилась с управлением и на большой скорости врезалась в рекламный щит. Во время ДТП рядом с женщиной-водителем на пассажирском сидении находился еще один человек, его личность не установлена. С тяжелыми травмами он доставлен в больницу, передает Фонтанка.ру. Более подробной информации пока нет.