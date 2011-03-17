Начальник управления информации и общественных связей ГУВД по Московской области Евгений Гильдеев сообщил "Аргументам.ру", что 15 марта Управлением собственной безопасности ГУВД по Московской области задержан старший следователь Следственного управления при УВД по Королеву.

Следователь, со слов Евгения Гильдеева, задержан получении взятки - 300 000 рублей - от 32-летнего торгового представителя одной из организаций Королева.

"Названная сумма предполагалась за возбуждение уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ – мошенничество, в отношении руководителя одного из обществ с ограниченной ответственностью," - сказал Гильдеев.

Следственным отделом по Королеву ГСУ СК РФ по Московской области 16 марта т.г. в отношении следователя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ – покушение на получение взятки в крупном размере.