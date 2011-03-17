За рулем Bently, разбившегося в Петербурге находилась жена голкипера "Зенита" Вячеслава Малафеева Марина. ДТП произошло около 05:30 мск на Приморском проспекте на выезде из Петербурга. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. На большой скорости автомобиль "Бентли", за рулем которого находилась Марина Малафеева, врезался в рекламный щит. Женщина погибла на месте.



Ранее АН сообщали о ДТП с Бентли, произошедшем в Северной столице, отмечая, что ГИБДД не раскрывает личность погибшей.