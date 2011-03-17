В Санкт-Петербурге автомобиль Bentley попал в ДТП. Погибла находившаяся в машине женщина. Авария произошла около 5 утра. По данным СМИ, погибшая - супруга известного футболиста ФК "Зенит". Об этом сообщает ГИБДД Санкт-Петербурга. Ведомство пока не сообщает подробности происшествия и имя погибшей. По данным местных СМИ, в аварии погибла супруга известного футболиста питерского "Зенита", передает РИА Новости.