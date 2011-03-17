Семья из 7 человек погибла в результате оползня на Филиппинах

На филиппинском острове Лейте рано утром в четверг в результате оползня погибла семья из семи человек. Их дом был завален оползнем. Об этом заявил мэр города Таклобан Альфред Ромуальдес.



По данным сайта GMA News, дождливая погода, наблюдающаяся в районе Лейте в последние недели, привела к отмене многих авиарейсов в Таклобан и вылетов из него, а также еще двум оползням. В результате более тысячи жителей города были вынуждены покинуть свои дома, передает РИА Новости.