В Омской области столкнулись две легковушки, погибли 4 человека

В Омской области столкнулись две легковушки - ВАЗ-21099 и ВАЗ-2106. Погибли четыре человека, еще двое пострадали. Авария произошла на федеральной трассе Тюмень - Омск, в районе 498 километра.



Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Омской области. В результате столкновения ВАЗ-2106 загорелся. По предварительным данным, водитель "совершил выезд на полосу встречного движения, следствием чего стало столкновение с автомобилем ВАЗ-21099", - заявил начальник областной ГИБДД Юрий Шевченко. Четыре человека погибли на месте, еще двое находятся в тяжелом состоянии в ЦРБ Тюкалинского района, передает Интерфакс.