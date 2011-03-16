В Амурской области произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Амурской области. Эпицентр находился в точке, расположенной в 208 километрах к западу от города Нерюнгри и 268 километрах к северо-западу от города Тында.



Очаг землетрясения находился на глубине 12 километров, сообщает Геологическая служба США.



"Толчки ощущались на севере Амурской области - в Тындинском районе. Жертв и пострадавших в результате землетрясения нет", - сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главного управления МЧС РФ по Амурской области Раиса Копырина.