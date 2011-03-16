Неизвестный сообщает о минировании еще одного здания в Москве

На имя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов сегодня по электронной почте пришло письмо, в котором сообщалось о якобы готовящемся теракте в здании службы.



Сотрудники ФССП, которая расположена по адресу Бутырский вал, дом 5, были эвакуированы, в настоящее время ожидаются результаты обследования здания кинологами с собаками.



Сегодня неизвестные также сообщили о якобы готовящемся взрыве в здании ЦИК, тревога оказалась ложной. Кроме того, из-за аналогичного анонимного сообщения эвакуированы студенты и преподаватели из главной высотки МГУ на Воробьевых горах.