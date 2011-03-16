Вирус в платежных терминалах QIWI может воровать деньги у пользователей
16 марта 2011, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]
В терминалах одной из крупнейших российских платежных систем ОСМП, которая работает под брендом QIWI, обнаружена программа-троян, которая может похищать деньги пользователей.
Вредоносная программа Trojan.PWS.OSMP вмешивается в работу и подменяет номер счета, на который осуществляет платеж пользователь, сообщает компания «Доктор Веб», которая и выявила вирус.
«Таким образом, деньги попадают напрямую к злоумышленникам», – говорится в сообщении компании.
Сообщается, что вирус заносят через съемные носители. Как только флешка подключается к терминалу, программа BackDoor.Pushnik получает с сервера первого уровня конфигурационную информацию.
Данные о вирусе уже переданы компании, которая владеет терминалами.