В Челябинске обрушилась кровля здания магазина "Пятерочка". Пострадавших нет. Инцидент произошел в среду. По предварительным данным, кровля обрушилась под тяжестью снега.



Об этом сообщает пресс-центр главного управления МЧС России по Челябинской области. внатсоящее время ведутся работы по разборке обрушившихся строительных конструкций. Пострадавших в результате обрушения кровли нет, передает РИА Новости.



Аналогичный случай произошел 1 марта в Нижнем Новгороде. Там также обрушилась крыша магазина "Пятерочка". Пострадали два человека.



