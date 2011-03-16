Армавиа отменяет рейсы из Еревана из-за высоких тарифов аэропорта

В Армении авиакомпания «Армавиа» задерживает рейсы в знак протеста против сильно завышенных тарифов на обслуживание аэропорта Еревана Звартноц. Тарифы здесь в два раза выше, чем в Европе. Об этом сообщила пресс-секретарь авиакомпании Нана Аветисова. По ее словам, обслуживание в аэропорту Звартноц для "Армавиа" обходится втрое дороже, чем в московских аэропортах, и вдвое, чем в европейских. Керосин в аэропорту обходится дороже на $150 за тонну, передает Газета.ру.