В Санкт-Петербурге станция метро "Гостиный двор" закрыта на вход из-за задымления. Поезда в сторону станции "Рыбацкое" не останавливаются по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба метро. Сигнал о задымлении на станции "Гостиный двор" поступил на пульт МЧС утром в среду. Туда прибыли пожарные расчеты, серьезного возгорания обнаружено не было. В настоящее время пожарные выясняют причину задымления, передает "Интерфакс".