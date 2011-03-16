Из горящего административного здания в центре Москвы эвакуируют людей

В центре Москвы произошел пожар в административном здании на Большой Татарской улице. Сведений о пострадавших нет. Прибывшие на место пожарные проводят эвакуацию людей.



Пожар происходит на шестом этаже административного здания, расположенного по адресу: улица Большая Татарская, дом 35, строение 5. В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают площадь пожара, передает РИА Новости. Движение по улице затруднено.



Ранее Аргументы.ру сообщали о том, что сигнал о задымлении в административно-производственном здании на Большой Татарской поступил на пульт МЧС в 9:00 утра. По предварительным данным, задымление произошло на восьмом этаже.