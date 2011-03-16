В центре Москвы произошло задымление в административном здании. Девятиэтажное здание расположено на Большой Татарской улице, дом 35, строение 5. На месте работают пожарные.



Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве. Сообщение о задымлении в административно-производственном здании на Большой Татарской поступило на пульт МЧС в 9:00 утра. По предварительным данным, задымление произошло на восьмом этаже. На место происшествия прибыли первые пожарные расчеты, передает Интерфакс.