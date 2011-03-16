В Томской области столкнулись автобус и «Лада-Калина», погибли оба водителя

В Томской области рейсовый автобус столкнулся с автомобилем «Лада-Калина». Пассажир и водитель легковушки погибли на месте, они не были пристёгнуты ремнями безопасности. Трое из одиннадцати пассажиров автобуса получили травмы. Предварительная версия причины аварии - легковушка была на летней резине. Погибший водитель «Лады» недавно купил этот автомобиль и по каким-то причинам не стал менять шины, передает РСН.