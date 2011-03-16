В Подмосковье солдат-срочник сбил двух девушек в возрасте 16 лет. Одна из них погибла. ДТП произошло в городе Железнодорожный на Носовихинском шоссе. Нарушитель скрылся с места происшествия.



Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Московской области. Автомобиль УАЗ, за рулем которого находился военнослужащий срочной службы, сбил на пешеходном переходе двух девушек 16 лет. Водитель скрылся с места происшествия. Одна из девушек скончалась на месте, другая была госпитализирована с тяжелыми травмами.