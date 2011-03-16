В Барнауле около 100 тысяч жителей остались без холодной воды из-за аварии, произошедшей во вторник на канализационном коллекторе. Коммунальные службы ликвидируют аварию.



Об этом сообщает пресс-центр мэрии Барнаула. По данным мэрии, обрушилась камера, в которой сходились сразу три канализационных коллектора. На месте камеры образовался провал глубиной в шесть метров, передает РИА Новости. Авария оставила без водоснабжения жителей Октябрьского, Центрального и Железнодорожного районов города. В настоящее время бригады барнаульского водоканала проводят аварийно-восстановительные работы.