За информацию о перуанском дипломате, пропавшем в Москве, обещано вознаграждение

За информацию о местонахождении перуанского дипломата Серхио Алонсо дель Кастильо, пропавшего в Москве 1 января, его родственники объявили награду в $10 тыс.



Тем, кто располагает соответствующей информацией, рекомендуется напрямую обращаться в посольство Перу в Москве.



Второй секретарь посольства Перу в РФ Серхио Алонсо дель Кастильо пропал в Москве в новогодние праздники. В последний раз дипломата видели утром 1 января, когда он выходил из одного из столичных ночных клубов.



