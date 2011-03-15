МЧС: За неделю в Тамбовской области в пожарах погибли 4 человека

Представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Тамбовской области сообщил "Аргументам.ру", что за прошедшую неделю с 7 по 14 марта на территории города и области произошло 19 пожаров, в которых погибло 4 человека.

7 марта в 11-50 в селе Саюкино Рассказовского района в результате пожара сгорел деревянный дом, в огне погиб хозяин дома 1926 года рождения. Причина пожара устанавливается.

8 марта в 10-05 в городе Мичуринск по улице Фрунзе в квартире №6 шлакоблочного дома из-за короткого замыкания электропроводки возникло возгорание, в дыму задохнулся мужчина 1957 года рождения.

10 марта в поселке Заводской Первомайского района на пожаре погибла хозяйка сгоревшего дома 1929 года рождения. Причина пожара устанавливается.

12 марта в 07-46 в г. Мичуринске на Кочетовке-3 по улице Социалистической произошел пожар, в дыму задохнулся мужчина 1955 года рождения. По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушений правил эксплуатации отопительного оборудования.