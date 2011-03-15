По факту крушения Ми-8 в Красноярском крае проводится проверка

Во вторник 15 марта около 16 часов местного времени в процессе выполнения учебного полета в ходе взлета с вертолетной площадки «Красноярск-Северный» при снижении оборотов обоих двигателей вертолет Ми-8, принадлежащий ООО «Аэрогео», столкнулся с землей, после чего загорелся.

На борту Ми-8 в момент падения находилось 3 члена экипажа, которые благополучно эвакуировались. Пассажиры и груз на воздушном судне отсутствовали. По факту падения Ми-8 следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка.



В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.