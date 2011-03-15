Автомобиль ГИБДД столкнулся с машиной спецслужб на западе Москвы

Две машины со спецсигналами не поделили дорогу на западе Москвы: утром в понедельник на Можайском шоссе в районе пересечения с улицей Кубинка "Жигули" пятой модели, принадлежащие одному из подразделений ГИБДД Москвы, столкнулись с Toyota Camry, принадлежащей одной из спецслужб РФ.

В момент аварии иномарка двигалась по разделительной полосе, а машина ДПС перестраивалась, в это время на обоих автомобилях были включены спецсигналы.



В результате ДТП никто не пострадал.