Автомобиль ГИБДД столкнулся с машиной спецслужб на западе Москвы
15 марта 2011, 13:45 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Две машины со спецсигналами не поделили дорогу на западе Москвы: утром в понедельник на Можайском шоссе в районе пересечения с улицей Кубинка "Жигули" пятой модели, принадлежащие одному из подразделений ГИБДД Москвы, столкнулись с Toyota Camry, принадлежащей одной из спецслужб РФ.
В момент аварии иномарка двигалась по разделительной полосе, а машина ДПС перестраивалась, в это время на обоих автомобилях были включены спецсигналы.
В результате ДТП никто не пострадал.