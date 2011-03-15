За сутки в Тамбове и области произошло 4 пожара, погиб человек

За прошедшие сутки в Тамбове и области произошло 4 пожара, погиб 1 человек, сообщил "Аргументам.ру" представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Тамбовской области.

В Тамбове по улице Воронежской при пожаре в деревянном доме продуктами горения задохнулся мужчина 1966 г.р.



Оперативная группа ГУ МЧС России по Тамбовской области за прошедшие сутки на ЧС и происшествия выезжала 2 раза – на обнаружение подозрительного предмета, оба вызова оказались ложными