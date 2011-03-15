В Балашихе застрелен владелец сети кафе
15 марта 2011, 09:35 [ «Аргументы Недели» ]
В правоохранительных органах Московской области сообщили, что в подмосковной Балашихе в понедельник произошло убийство. Неизвестные застрелили владельца сети кафе.
Сотрудник правоохранительных органов рассказал, что тело предпринимателя с тремя пулевыми ранениями в голову было обнаружено в его автомобиле. В настоящее время следственная группа выясняет обстоятельства произошедшего. Преступники разыскиваются, передает РИА Новости.