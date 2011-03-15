Спасатели МЧС России приступили к работе в Японии

В Японии начали работать сотрудники МЧС России. Они приступили к работе в зоне бедствия, пострадавшей от землетрясения. Развернут штаб МЧС, началась разведка.



Об этом сообщила начальник управления информации МЧС России Ирина Андрианова. По ее словам, спасатели развернули базовый лагерь. «Сводный отряд российских спасателей развернул базовый лагерь в районе Сендая, в четырех км севернее от границы города, специалисты приступили к проведению разведки», - цитирует Андрианову «Интерфакс». В настоящее время проходит заседание штаба с участием представителей местной полиции и местных властей.