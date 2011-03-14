В Петербурге на людей упала водосточная труба, набитая льдом

В Петербурге рядом со зданием администрации Красногвардейского района с крыши дома упала водосточная труба, набитая льдом. На месте работают две машины скорой помощи.



Точное число пострадавших пока не сообщается. Очевидцы рассказывают, что лед разлетелся на 30 метров от места падения. "Фонтанка" сообщает, что на место прибыли две машины скорой помощи и несколько сотрудников правоохранительных органов.