В Отрадном подрались тридцать гастарбайтеров

В столице, в районе Отрадное подрались около 30 гастарбайтеров. По предварительным данным, драка произошла из-за дележа рабочих мест. В результате один из них погиб, а трое госпитализированы с травмами.

«Один человек погиб, еще одного госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии,— рассказал Life News источник в правоохранительных органах.— Сейчас в ОВД доставлено около 20 подозреваемых, возбуждено уголовное дело по статье „Убийство“».