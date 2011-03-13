В школе в Казани обрушилась крыша

В Казани в ночь на воскресенье обрушилась крыша одной из средних школ. Крыша трехэтажной кирпичной школы провалилась на площади около 25 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

«Об обрушении крыши средней школы № 64 по Ямашева сотрудники МЧС узнали в ночь на воскресенье при мониторинге интернета: сообщение о провале кровли выложил неизвестный», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

Точное время происшествия неизвестно, никаких телефонных звонков от очевидцев или руководства школы не поступало, сказал источник. По его словам, в 23.10 мск на место выехала оперативная группа МЧС и дежурная смена поисково-спасательного отряда Казани.