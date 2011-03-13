Из столовой МГИМО похищены 2 000 000 рублей

Неизвестные злоумышленники вынесли из столовой МГИМО 2 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по статье "Кража в особо крупном размере".

Преступники проникли в одно из подсобных помещений в здании МГИМО на Проспекте Вернадского, которое занимает столовая этого университета, взломали дверь в комнату хранения денежных средств, вскрыли сейф и похитили из него все наличные: 2 млн рублей. Охрана здания ничего подозрительного не видела, свидетелей произошедшего найти пока не удалось.