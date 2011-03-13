Во Владивостоке иностранец взял в заложницы девушку

Во Владивостоке на острове Русский сегодня иностранец взял в заложницы девушку-россиянку. С ножом в руках удерживал ее несколько часов, пытаясь склонить ее к принятию ислама и выйти за него замуж.

На место ЧП, после получения сообщения о захвате и удержании девушки, прибыли несколько десятков сотрудников полиции. Установлено, что заложницу захватил гражданин Киргизии, работающий на одной из строек саммита АТЭС на острове Русский.

Сотрудники полиции оцепили дом и вступили в переговоры с гастарбайтером. После трехчасовых переговоров стражи порядка проникли в помещение. Они смогли задержать злоумышленника и освободить девушку, которая, как уже установлено, ранее была знакома с рабочим.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавшая находится в шоковом состоянии. С ней работают психологи.