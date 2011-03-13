МЧС: Радиоционый фон на российском Дальнем Востоке остается в норме

Радиационный фон на российском Дальнем Востоке в воскресенье после субботнего взрыва на японской АЭС "Фукусима-1 сохраняется в норме. Специалисты управлений гидрометеослужбы, расположенных в Сахалинской и Магаданской областях, в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях на утро воскресенья, 13 марта, не зарегистрировали каких-либо изменений радиационного фона.

Показания радиационного фона измеряются через каждые три часа.

Накануне премьер-министр РФ Владимир Путин на совещании с вице-премьером Игорем Сечиным, главой "Росатома" Сергеем Кириенко и первым заместителем главы МЧС Русланом Цаликовым, на которой обсуждалась ситуация на Дальнем Востоке РФ после землетрясения в Японии, поручил тщательно контролировать и самым внимательным образом мониторить ситуацию на Дальнем Востоке нашей страны.

Напомним, в субботу, 12 марта, в 15.36 по местному времени на АЭС "Фукусима-1" после сильного подземного толчка раздался взрыв.

Сегодня утром уровень радиации в районе атомных электростанций "Фукусима-1" и "Фукусима-2" вновь увеличился до 1,204 тысячи микрозивертов в час, что превышает допустимый уровень радиации примерно в два раза. Власти Японии зону безопасности вокруг атомных станций с 10 до 20 километров. Эвакуированы около 170 тысяч человек.