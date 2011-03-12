В Северокурильском районе ведется непрерывный мониторинг радиационного контроля

В Северокурильском районе, в связи с утечкой радиации на АЭС в Японии, развёрнут дополнительный пост радиационного контроля. Уровень радиационного фона пока остаётся в пределах нормы.

По данным "Русской Службы Новостей", мониторинг ведётся непрерывно, специалисты делают замеры каждые три часа.

"Аргументы.ру" писали, что на японской АЭС "Фукусима-1" началась неуправляемая цепная ядерная реакция. На двух АЭС Японии объявлен режим ЧС.

Специалисты предполагают, что после выхода из строя охладительной системы реактора в сердцевине реактора расплавилось топливо.