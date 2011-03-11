Ростуризм: Группа российских туристов в Японии не выходит на связь
11 марта 2011, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]
Представитель Ростуризма Олег Мосеев сообщил о том, что группа российских туристов, которая сейчас находится в Японии, не выходит на связь. По словам Мосеева, у ведомства пока нет информации, в каком именно районе Японии могла находиться туристическая группа.
По последним данным Ростуризма, туроператору не удалось связаться с 10 россиянами.
Министерство спорта и туризма и Федеральное агентство по туризму выясняют все данные о находящихся в Японии российских туристах.
Ростуризм обратился к туроператорам и турагентам с просьбой предоставить информацию о нахождении их туристов в Японии в это время.
Сегодня сильнейшее за всю историю Японии землетрясение произошло 373 км северо-восточнее Токио. Очаг залегал на глубине 24 км в Тихом океане. Максимальная сила подземных толчков составляла 8,9 баллов.