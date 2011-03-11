Ответственность за взрыв на остановке у Академии ФСБ в Москве взял Доку Умаров

Ответственность за взрыв на остановке у Академии ФСБ в Москве на себя взяли боевики с Северного Кавказа, а приказ подорвать бомбу отдал лидеров боевиков Доку Умаров. Об этом сообщается на одном из сайтов сепаратистов.

Как передает "Эхо Москвы", в заявлении боевиков говорится, что взрыв - это месть сотрудникам ФСБ за их деятельность на Северном Кавказе.

Напомним, 9 марта в 16:30 мск на остановке общественного транспорта на Мичуринском проспекте в Москве сработало взрывное устройство. Погибших и пострадавших в результате взрыва нет.

По последним данным, взрывы, прогремевшие сегодня, произошли около дома на улице Милашенкова, где проживают сотрудники ФСБ.

Пострадавших и жертв, к счастью, также нет.