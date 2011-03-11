Эксперты предположили, что взрывы в Москвы организовали националисты

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков предположил, что взрыв на остановке около академии ФСБ В Москве, а два взрыва, совершенные сегодня на улице Милашенкова организовали представители националистических группировок.

По словам Гудкова, взрывчатка очень похожа на кустарщину. Он считает, что эту версию можно рассматривать как основную. В интервью РСН Гудков сказал: "Вероятно, это доморощенная группировка, которая хочет заявить о себе и бросить вызов ФСБ". Кавказский след депутат исключает.

Напомним, два взрывных устройства, сработавших на улице Милашенкова около дома №12 в Москве были начинены поражающими элементами в виде обрезков гвоздей. Пострадавших в результате взрывов нет.

Разлетевшиеся гвозди повредили несколько автомобилей. На нескольких этажах жилого дома взрывной волной выбиты стекла. На место происшествия прибыли все оперативные службы города.