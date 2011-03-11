Матвиенко направила соболезнование Генконсулу Японии в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко направила слова соболезнования Генеральному консулу Японии в северной столице Ичиро Кавабата. От лица всех петербуржцев она выразила сочувствие родным и близким погибших. Матвиенко просила передать слова поддержки и дружеского участия жителям Японии, пострадавшим от страшного стихийного бедствия.

Губернатор Петербурга дала поручение председателю Комитета по внешним связям Александру Прохоренко выяснить в посольстве РФ в Японии, нет ли петербуржцев среди пострадавших от бедствия.

Как сообщает "Фонтанка.ру", сейчас Японии находятся 7 студентов Петербургского государственного университета - два человека с восточного факультета СПбГУ и пять - с филологического. Они находятся на обучении и стажировке в японских вузах. Установлена связь с двумя девушками, обучающимися на восточном факультете. В вузы, где учатся другие студенты, направлен запрос.

Сегодня в Японии произошло землетрясение магнитудой 8,9 баллов. Высота цунами после землетрясения достигала 10 метров. В море смыло пассажирский поезд, пропало судно, на борту которого находились сто человек. По последним данным, в результате стихии погибли около 400 человек.

В посольстве РФ в Японии сообщили, что россияне не пострадали в результате землетрясения.