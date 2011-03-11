В Тюменской области 12-летняя девочка погибла под снегом

9 марта в овраге на пустыре в районе деревни Большой Ченчерь Казанского района Тюменской области под метровым слоем снега обнаружена 12-летняя девочка, по факту гибели ребенка следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится доследственная проверка.



По предварительным данным следствия, 9 марта 2011 года ученица 6-го класса вместе с подругой направились на пустырь кататься с горок. Во время очередного спуска потерпевшая съехала в овраг, а сверху на нее спустилась снежная лавина и засыпала девочку слоем толщиной более 1 метра.



Несмотря на предпринятые попытки спасти школьницу, девочка скончалась до прибытия врачей «скорой помощи».