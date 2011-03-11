Задержаны подозреваемые в убийстве семьи на хуторе Возрождение Ставрополья

Двое подозреваемых в убийстве семьи Сохранич на хуторе Возрождение Ставропольского края задержаны. В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что к убийству супругов и их дочери-студентки, совершенному в четверг вечером, причастны двое жителей Минераловодского района.

Следствие установило, что преступники были знакомы с девушкой. Подозреваемые уже дали признательные показания», – говорится в сообщении ГУВД.

Напомним, тела трех человек с ножевыми ранениями были найдены в одном из домов на хуторе Возрождение в Минераловодском районе. Убиты муж и жена 1966 и 1969 годов рождения и их дочь 1990 года рождения. В живых остался только восьмилетний мальчик. Грабители связали ребенка. Мальчику удалось выпутаться и добежать к соседям, которые вызвали полицию. Из дома Сохранич похищены украшения и деньги.

Это была обычная семья, бизнесом не занимались. Глава семьи работал на телефонной станции, его супруга - медсестра.

По данным следствия, убийство совершено с целью завладения денежными средствами, вырученными от продажи автомобиля и имущества.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Разбойное нападение".